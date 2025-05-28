«Юта» подписала с Симашевым 3-летний контракт новичка

«Юта» подписала контракт с Дмитрием Симашевым на 3 года.

Сегодня клуб объявил о заключении соглашения новичка с 20-летним защитником.

«Мы в восторге от того, что заключили контракт с Дмитрием . Симашев зарекомендовал себя как один из перспективных молодых защитников в НХЛ, и мы с нетерпением ждем возможности наблюдать за его игрой в составе нашей команды в течение многих лет», – сказал генменеджер «Юты» Билл Армстронг.

Симашев задрафтован «Аризоной» под общим шестым номером на драфте НХЛ-2023. В 2024 году франшиза переехала в Юту.

В минувшем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ защитник провел 56 матчей и набрал 6 (1+5) очков. В плей-офф на его счету 1 результативная передача за 21 игру.