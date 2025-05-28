Овечкин спел песню «Матушка» на дне рождения сына. Его жена выложила ролик в сторис
Александр Овечкин спел песню «Матушка» на дне рождения сына.
Капитан «Вашингтона» 27 мая отметил пятилетие своего младшего сына Ильи.
Супруга Овечкина Анастасия Шубская в соцсети опубликовала фото и видео с праздника. Зал, где проходило мероприятие, был украшен в хоккейной тематике – с логотипами команд НХЛ, а цифра «5» обыгрывалась как хоккейный счет.
Во время праздника Овечкин вместе с гостями исполнил песню Татьяны Куртуковой «Матушка».
Семья Овечкина отпраздновала 5-летие сына Ильи в хоккейной тематике. Пелагея посетила мероприятие
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Настасьи Овечкиной
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