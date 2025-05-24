Жена Овечкина выложила видео из аэропорта с тележками с багажом: «Как обычно, летим «налегке»
Жена Александра Овечкина опубликовала видео из аэропорта.
Супруга хоккеиста «Вашингтона» показала несколько тележек, заполненных багажом.
«Как обычно, летим «налегке», – подписала видео Настасия Овечкина.
Напомним, ранее агент Овечкина сообщил, что хоккеист прилетит в Москву в конце мая.
Изображение: скриншот сторис Настасии Овечкиной
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Настасии Овечкиной
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