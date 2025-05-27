Семья Овечкина отпраздновала 5-летие сына Ильи в хоккейной тематике. Пелагея посетила мероприятие

Александр Овечкин отметил день рождения сына в хоккейной тематике.

Илье, младшему сыну нападающего «Вашингтона », исполнилось 5 лет.

Супруга хоккеиста Настасья Овечкина выложила фотографии и видео с празднования.

Мероприятие посетила заслуженная артистка РФ Пелагея с дочерью. Она также поделилась фото и видео.

Изображения: скриншоты сторис Настасии Овечкиной и Пелагеи