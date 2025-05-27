Семья Овечкина отпраздновала 5-летие сына Ильи в хоккейной тематике. Пелагея посетила мероприятие
Александр Овечкин отметил день рождения сына в хоккейной тематике.
Илье, младшему сыну нападающего «Вашингтона», исполнилось 5 лет.
Супруга хоккеиста Настасья Овечкина выложила фотографии и видео с празднования.
Мероприятие посетила заслуженная артистка РФ Пелагея с дочерью. Она также поделилась фото и видео.
Изображения: скриншоты сторис Настасии Овечкиной и Пелагеи
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Настасьи Овечкиной
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