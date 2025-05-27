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Ротенберг о тесте Купера: «Для спортсмена не должно быть сложно пробежать 3 км за 12 минут. Сразу видим бойцовские качества и умение терпеть»

Роман Ротенберг оценил эффективность теста Купера.

В рамках этого теста физической подготовки спортсмен должен за 12 минут бега преодолеть дистанцию не менее трех километров.

Спортс’’ опросил специалистов из разных видов спорта, чтобы узнать их мнение об эффективности этого метода.

«В подготовке любого спортсмена есть как специальная физическая подготовка, так и общая фундаментальная. Ее закладывают в межсезонье и на первом этапе сборов.

В этот период мы выполняем тесты общей физической подготовки, один из них – тест Купера. Если у игрока есть противопоказания к бегу, согласованные с врачом (например, восстановление после травмы), то он выполняет тестирование на велотренажере.

Каждому спортсмену нужно за 12 минут проехать на нем не менее 9000 метров. Это большая работа и нагрузка, которая требует средней скорости 45 км/ч.

Так мы проверяем, как игрок тренировался в межсезонье и насколько готов к работе. 12 минут нагрузки высокой интенсивности позволяют проверить аэробную выносливость спортсмена и способность мышц утилизировать лактат (молочная кислота – Спортс’’).

Кроме того, мы видим морально-волевые качества спортсмена: кто не сдается до последнего метра, а кто сбавляет темп или сходит с дистанции. Выносливость и физическое состояние можно улучшить по ходу сезона, а вот бойцовские качества и умение терпеть видны сразу.

Для спортсмена высокого уровня не должно быть сложной задачей за 12 минут пробежать 3000 метров или проехать 9000 метров на велотренажере», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг Спортсу’‘.

«Ощущение одно – блевотня!» Тест Купера – все про самое суровое упражнение футбола

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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