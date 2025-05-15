Форвард «СКА-1946» Матвей Поляков назвал Романа Ротенберга «фанатиком хоккея».

В финальной серии Кубка Харламова армейцы уступают МХК «Спартак » со счетом 0-2. Третья игра финала состоится 16 мая в Санкт-Петербурге.

– Да, он заходит в раздевалку, подсказывает и заряжает пацанов. Роман Борисович – большой фанатик хоккея, и это играет свою роль в раздевалке, когда там не хватает энергии.

– Как он заряжает?

– Мы выходим с желанием побеждать, третий период против «Спартака» вы видели! У нас было очень много моментов, но не повезло, а что именно он сказал, останется в раздевалке.

Могу сказать одно: «Спартак» ждут сюрпризы, просто им не будет. Питер изменит эту серию. Мы уверены, что выиграем оба матча, и не обращаем внимание на счет в серии, – заявил нападающий «СКА-1946 » Матвей Поляков .

Ротенберг о том, что посвятил жизнь хоккею: «Это моя судьба. В 20 лет я прервал карьеру из-за тренера. Там была дискриминация, я был один русский во всей лиге в Хельсинки. Но хоккей же в этом не виноват»