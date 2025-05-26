Фроуз уверен, что Никитин смог бы возглавить клуб НХЛ: «Невероятный специалист! Уже выигрывал Кубок Гагарина, выходил в финал»

Байрон Фроуз считает, что Игорь Никитин смог бы возглавить клуб НХЛ.

В прошедшем сезоне «Локомотив » под руководством тренера впервые выиграл Кубок Гагарина.

— Что скажете о тренерском вкладе Игоря Никитина?

— Он невероятный специалист! Он уже выигрывал Кубок, выходил в финал. Каждый день с самого начала сезона он проделывал большую работу.

— Как считаете, Никитин сможет в будущем возглавить клуб НХЛ?

— Уверен в этом, — cказал нападающий «Локомотива».