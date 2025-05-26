Фроуз уверен, что Никитин смог бы возглавить клуб НХЛ: «Невероятный специалист! Уже выигрывал Кубок Гагарина, выходил в финал»
Байрон Фроуз считает, что Игорь Никитин смог бы возглавить клуб НХЛ.
В прошедшем сезоне «Локомотив» под руководством тренера впервые выиграл Кубок Гагарина.
— Что скажете о тренерском вкладе Игоря Никитина?
— Он невероятный специалист! Он уже выигрывал Кубок, выходил в финал. Каждый день с самого начала сезона он проделывал большую работу.
— Как считаете, Никитин сможет в будущем возглавить клуб НХЛ?
— Уверен в этом, — cказал нападающий «Локомотива».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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