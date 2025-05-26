Байрон Фроуз из «Локомотива» высоко оценил русскую культуру и людей в стране.

Канадский нападающий провел первый для себя сезон в КХЛ. 34-летний хоккеист набрал 41 (21+20) очко в 80 матчах с учетом плей-офф при полезности «плюс 13».

– Успели прочувствовать и понять особенности русской души? Как вас приняли в Ярославле?

– Люди в России прекрасны. Все, кого я встречал, старались мне помочь, были доброжелательны. Мне понравилась местная культура. Город действительно важен для парней. Рад, что приехал сюда.

Очень благодарен своему переводчику, который всегда был со мной и помогал во всем. И отдельно – всему персоналу команды.

– Готовы продолжить карьеру в «Локомотиве»?

– Посмотрим, что предложит клуб. Я был бы не против, но никогда не знаешь, как все сложится дальше.

Для начала мы должны отпраздновать победу, насладиться этим моментом, провести время с семьей и близкими, а затем вернемся к общению о будущем, – сказал форвард «Локомотива » Байрон Фроуз .

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