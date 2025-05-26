Фроуз о России: «Понравилась местная культура, люди прекрасные – все были доброжелательны и старались помочь. Рад, что приехал»
Канадский нападающий провел первый для себя сезон в КХЛ. 34-летний хоккеист набрал 41 (21+20) очко в 80 матчах с учетом плей-офф при полезности «плюс 13».
– Успели прочувствовать и понять особенности русской души? Как вас приняли в Ярославле?
– Люди в России прекрасны. Все, кого я встречал, старались мне помочь, были доброжелательны. Мне понравилась местная культура. Город действительно важен для парней. Рад, что приехал сюда.
Очень благодарен своему переводчику, который всегда был со мной и помогал во всем. И отдельно – всему персоналу команды.
– Готовы продолжить карьеру в «Локомотиве»?
– Посмотрим, что предложит клуб. Я был бы не против, но никогда не знаешь, как все сложится дальше.
Для начала мы должны отпраздновать победу, насладиться этим моментом, провести время с семьей и близкими, а затем вернемся к общению о будущем, – сказал форвард «Локомотива» Байрон Фроуз.
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