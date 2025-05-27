В 53 года умер главный тренер «Тюменского легиона» из МХЛ Дмитрий Андреев

Умер главный тренер «Тюменского легиона» из МХЛ Дмитрий Андреев.

Причины смерти не сообщаются. Специалисту было 53 года.

С 2015-го Андреев работал помощником тренера в клубах Olimpbet ВХЛ: «Спутнике », «Рубине», «Ценг Тоу » и «ЦСК ВВС ». В 2024 году он возглавил тюменский «Рубин », но по ходу сезона был переведен в «Тюменский легион».

«27 мая не стало Дмитрия Андреева. Эта новость потрясла сотрудников, игроков, тренерский штаб, болельщиков и всех, кто знал Дмитрия Анатольевича.

Он был настоящим профессионалом, человеком чести, сильного характера и открытого сердца. Его запомнят как искреннего, светлого наставника, который умел вдохновлять и поддерживать, находить слова, способные дать игрокам уверенность и силу.

Сотрудники, хоккеисты и болельщики команды «Тюменский Легион » выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Дмитрия Анатольевича.

Скорбим вместе с вами. Светлая память», – сказано в сообщении пресс-службы клуба.