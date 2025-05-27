В 53 года умер главный тренер «Тюменского легиона» из МХЛ Дмитрий Андреев
Причины смерти не сообщаются. Специалисту было 53 года.
С 2015-го Андреев работал помощником тренера в клубах Olimpbet ВХЛ: «Спутнике», «Рубине», «Ценг Тоу» и «ЦСК ВВС». В 2024 году он возглавил тюменский «Рубин», но по ходу сезона был переведен в «Тюменский легион».
«27 мая не стало Дмитрия Андреева. Эта новость потрясла сотрудников, игроков, тренерский штаб, болельщиков и всех, кто знал Дмитрия Анатольевича.
Он был настоящим профессионалом, человеком чести, сильного характера и открытого сердца. Его запомнят как искреннего, светлого наставника, который умел вдохновлять и поддерживать, находить слова, способные дать игрокам уверенность и силу.
Сотрудники, хоккеисты и болельщики команды «Тюменский Легион» выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Дмитрия Анатольевича.
Скорбим вместе с вами. Светлая память», – сказано в сообщении пресс-службы клуба.