Майоров оценил сезон системы «Спартака»: «Очень положительно! Молодежка выиграла кубок, немного не хватило взрослой команде, чтобы выйти в полуфинал, «Химик» удачно играет. Хочу похвалить клуб»

Борис Майоров доволен «Спартаком» в этом сезоне.

– Как оцените этот сезон для всей системы «Спартака»?

– Очень положительно! У нас молодежка выиграла кубок. Немного не хватило взрослой команде, чтобы выйти в полуфинал Кубка Гагарина. В трех матчах совсем немного не хватило, в том числе в двух, в которых были овертаймы. Но это пусть Жамнов со своими помощниками разберется точно. А так – у «Спартака» очень хороший результат.

Воскресенский «Химик » удачно играет, он тоже в нашей системе. Так что, с моей точки зрения, сезон для всей системы «Спартака» очень положительный. Хочу похвалить весь клуб и руководство, – сказал двукратный олимпийский чемпион и экс-нападающий «Спартака».