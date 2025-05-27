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  • Станковен о Никишине в 4-м матче серии с «Флоридой»: «Просто монстр. В моменте с моим голом он отлично сыграл, быстро разобрался в ситуации»
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Станковен о Никишине в 4-м матче серии с «Флоридой»: «Просто монстр. В моменте с моим голом он отлично сыграл, быстро разобрался в ситуации»

Логан Станковен похвалил Александра Никишина после 4-го матча серии с «Флоридой».

Форвард «Каролины» забросил победную шайбу в матче с передачи россиянина. «Харрикейнс» сократили отставание в финале Восточной конференции (3:0, 1-3). 

«Он просто монстр. Ему было нелегко так быстро влиться в команду, приехав из другой страны. 

В моменте с моим голом он отлично сыграл, быстро разобрался в ситуации. Было приятно забить. Он невероятен. Здорово, что вместо выбывшего игрока у нас вышел такой парень», – сказал Станковен. 

Из-за травм в матче не сыграли защитники «Каролины» Джэйлен Чэтфилд и Шон Уокер. 

Никишин набрал 1-е очко на уровне НХЛ – пас на победный гол в 4-м матче серии с «Флоридой». У него 5 хитов и малый штраф за 18:53

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Score
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