Станковен о Никишине в 4-м матче серии с «Флоридой»: «Просто монстр. В моменте с моим голом он отлично сыграл, быстро разобрался в ситуации»
Логан Станковен похвалил Александра Никишина после 4-го матча серии с «Флоридой».
Форвард «Каролины» забросил победную шайбу в матче с передачи россиянина. «Харрикейнс» сократили отставание в финале Восточной конференции (3:0, 1-3).
«Он просто монстр. Ему было нелегко так быстро влиться в команду, приехав из другой страны.
В моменте с моим голом он отлично сыграл, быстро разобрался в ситуации. Было приятно забить. Он невероятен. Здорово, что вместо выбывшего игрока у нас вышел такой парень», – сказал Станковен.
Из-за травм в матче не сыграли защитники «Каролины» Джэйлен Чэтфилд и Шон Уокер.
Никишин набрал 1-е очко на уровне НХЛ – пас на победный гол в 4-м матче серии с «Флоридой». У него 5 хитов и малый штраф за 18:53
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Score
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