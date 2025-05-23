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Быков о том, может ли Радулов найти общий язык с Ротенбергом: «Александр уже знает все секреты в хоккее, поэтому находит общее взаимопонимание не только на льду, но и за его пределами»

Вячеслав Быков высказался о возможном переходе Александра Радулова в СКА.

Ранее появилась информация, что нападающий «Локомотива» перейдет в СКА и уже достиг предварительной договоренности с петербургским клубом.

– Ходят слухи, что Радулов может перейти в СКА. Нужен ли форвард петербургской команде?

– Я не сторонник обсуждать какие-то слухи. Мне кажется, лучше дождаться официальной информации, чтобы строить какие-то предположения. Сейчас будет идти спекуляция со всех сторон. Я не сторонник входить в такие обсуждения.

– СКА покинул Евгений Кузнецов. Может, клубу нужен игрок с опытом в разных лигах, поэтому петербуржцы могут подписать Радулова?

– Клуб СКА должен это озвучивать и смотреть, как им усиливаться. В завершившимся сезоне молодые игроки получили достаточно опыта в составе СКА. Даже после ухода такого мастера, как Евгений Кузнецов, в петербургской команде могут обойтись и без усилений.

– Вы работали с Радуловым. Как вы считаете, мог бы Александр найти общий язык с Ротенбергом?

– Александр – большой мастер не только на поле, но и вне его. Он профессионал до мозга костей. Тем более те результаты, которые он показывает, и то, чего он добился в карьере. Я думаю, что этот человек уже знает все секреты в хоккее, поэтому находит общее взаимопонимание не только на льду, но и за его пределами.

– Радулову уже 38 лет. Может, нападающему стоит задуматься о завершении карьеры, чтобы сейчас уйти на пике?

– Радулов стал одним из лидеров финала. Он дошел до него, добился, стал обладателем Кубка Гагарина. Александра признали самым ценным игроком плей-офф.

Я думаю, что сейчас игроки такого уровня очень скрупулезно следят за своим здоровьем, за своей подготовкой. Зная Александра, его подготовку к сезону и то, в какой форме он приходит после отпуска, я думаю, что он еще может спокойно играть еще несколько сезонов, – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
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