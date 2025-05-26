«Спартак» продлит контракт с Лукьянцевым на 3 года. 20-летний форвард провел 103 матча в этом сезоне («Матч ТВ»)

«Спартак» продлит контракт с Сергеем Лукьянцевым.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, 20-летний форвард переподпишет соглашение на три года.

В минувшем сезоне Лукьянцев провел 103 матча за клубы системы красно-белых: 44 игры в Olimpbet МХЛ, 32 – в Olimpbet ВХЛ за «Химик» и 27 – за «Спартак ».

На счету нападающего 67 (37+30) очков во всех турнирах с учетом плей-офф.

В составе МХК «Спартак » он стал обладателем Кубка Харламова, а также попал на Матч звезд КХЛ.

Сергей Лукьянцев: «Я сыграл 103 матча в трех лигах, поучаствовал в двух Матчах звезд – незабываемый год. Если бы понадобилось для победы «Спартака» сыграть 150 игр, я бы это сделал!»