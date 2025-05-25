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Сергей Лукьянцев: «Я сыграл 103 матча в трех лигах, поучаствовал в двух Матчах звезд – незабываемый год. Если бы понадобилось для победы «Спартака» сыграть 150 игр, я бы это сделал!»

Сергей Лукьянцев доволен победой в Кубке Харламова.

МХК «Спартак» стал обладателем трофея в результате победы над «СКА-1946» (4-3) в финальной серии.

«Красно-белые! От лица всей нашей команды я хочу поблагодарить болельщиков «Спартака» за вашу искреннюю поддержку! Для нас было очень важно видеть и слышать вас как на играх в Москве, так и на матчах в Санкт-Петербурге.

Это победа не только игроков и тренерского штаба, в нашем чемпионстве есть огромная заслуга и каждого сотрудника команды. Спасибо каждому за их нелегкий и ежедневный труд, а также огромная благодарность нашим руководителям: Олегу Леонидовичу Усачеву, Роману Сергеевичу Беляеву и Максиму Михайловичу Черникову. Для нас были созданы все условия, чтобы мы росли, развивались в системе «Спартака» и побеждали всем коллективом.

Да, я сыграл в этом сезоне 103 матча сразу в трех лигах, плюс еще поучаствовал в двух Матчах звезд – так что этот год незабываемый для меня, я намерен продолжать прогрессировать и выигрывать новые титулы вместе со «Спартаком»!

И, поверьте, если бы мне понадобилось для победы «Спартака» сыграть и 150 игр, то я бы это сделал!» – заявил нападающий.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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