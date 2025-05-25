Сергей Лукьянцев подвел итоги сезона в МХЛ и КХЛ.

МХК «Спартак» стал обладателем Кубка Харламова, обыграв «СКА-1946» 4-3 в финальной серии.

– Сергей, главный итог по сезону?

– Итог? Мы – чемпионы. Россия – красно-белая. Мы сделали то, что должны были сделать. Это очень круто, когда ты поднимаешь Кубок над головой. Всех болельщиков с победой – эта победа посвящается им!

– Как вы считаете, какой у вас был самый волнительный матч в этом сезоне?

– Все матчи были такие эмоциональные. Каждая игра по своему складывалась. Очень здорово, что в этом году получилось дебютировать в КХЛ. Да и в целом классный сезон – выиграл Кубок Вызова, Матч Звезд, дебют в КХЛ, Кубок Харламова . Теперь кайфуем, отдыхаем и готовимся к новому сезону, – сказал 20-летний нападающий МХК «Спартак».

Лукьянцев провел 103-й матч в сезоне. У него 44 игры за МХК «Спартак», 32 – за «Химик» и 27 – в КХЛ

