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Лукьянцев о победе МХК «Спартак» в Кубке Харламова: «Мы – чемпионы, Россия – красно-белая. Классный сезон, удалось дебютировать в КХЛ»

Сергей Лукьянцев подвел итоги сезона в МХЛ и КХЛ.

МХК «Спартак» стал обладателем Кубка Харламова, обыграв «СКА-1946» 4-3 в финальной серии. 

– Сергей, главный итог по сезону?

– Итог? Мы – чемпионы. Россия – красно-белая. Мы сделали то, что должны были сделать. Это очень круто, когда ты поднимаешь Кубок над головой. Всех болельщиков с победой – эта победа посвящается им!

– Как вы считаете, какой у вас был самый волнительный матч в этом сезоне? 

– Все матчи были такие эмоциональные. Каждая игра по своему складывалась. Очень здорово, что в этом году получилось дебютировать в КХЛ. Да и в целом классный сезон – выиграл Кубок Вызова, Матч Звезд, дебют в КХЛ, Кубок Харламова. Теперь кайфуем, отдыхаем и готовимся к новому сезону, – сказал 20-летний нападающий МХК «Спартак». 

Лукьянцев провел 103-й матч в сезоне. У него 44 игры за МХК «Спартак», 32 – за «Химик» и 27 – в КХЛ
 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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