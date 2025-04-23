Член совета ИИХФ Козиолс опроверг информацию о допуске России на Олимпиаду: «Сплетни. Мы об этом не говорили. Не знаю, кто автор этой пропаганды, но это неправильно»
Член совета ИИХФ отреагировал на слухи о допуске России на Олимпиаду-2026.
Ранее спортивный агент Андрей Митьков заявил, что сборную допустят на турнир: «ИИХФ приняла решение о допуске России на Олимпиаду-2026 под российским флагом со всеми атрибутами».
«У нас не было никакого заседания, не собирались по этому поводу. Мы об этом не говорили. Это просто сплетни. Не знаю, откуда вы это берете. Но это сплетни.
Российский флаг? Смотрите, во-первых, у нас нет повода собираться по этому вопросу. Этот вопрос не наш, а МОК.
Не знаю, кто автор этой пропаганды, но это неправильно. Это ни копейки не соответствует действительности», – сказал член совета ИИХФ, генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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