  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • ЦСКА подпишет контракт с голкипером «Каролины» Мартином. У 29-летнего игрока 66 матчей в НХЛ за карьеру («СЭ»)
24

ЦСКА подпишет контракт с голкипером «Каролины» Мартином. У 29-летнего игрока 66 матчей в НХЛ за карьеру («СЭ»)

ЦСКА подпишет контракт с голкипером «Каролины» Спенсером Мартином.

По информации «Спорт-Экспресса», армейцы достигли договоренности с 29-летним игроком, действующее соглашение которого завершается в конце июня этого года.

На уровне НХЛ Мартин сыграл 66 матчей в составе «Колорадо», «Ванкувера», «Коламбуса» и «Каролины».

В текущем сезоне вратарь провел за «Харрикейнс» 9 матчей, отражая 84,6% бросков при коэффициенте надежности 3,89.

В АХЛ на его счету 31 матч в регулярном чемпионате за «Чикаго Вулвс» и 90,9% сэйвов. Коэффициент надежности – 2,34.

«Авангард» и ЦСКА интересуются 33-летним Марченко из «Ак Барса» («Бизнес Online»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЦСКА
logoСпенсер Мартин
возможные переходы
logoКаролина
logoКХЛ
logoЧикаго Вулвс
logoАХЛ
logoВанкувер
logoКоламбус
logoНХЛ
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг выложил таблицу с трофеями команд из системы СКА после его назначения вице-президентом клуба: «Работаем дальше, все только начинается»
124вчера, 17:59Фото
Журналист Хайруллин о премиях в «Локо» за победу в Кубке Гагарина: «Мелькала цифра в миллиард рублей – это не так. По 25 млн – адекватно, не то что миллион долларов в ЦСКА 2 и 3 года назад»
18вчера, 16:43
Никитин – основной кандидат на пост главного тренера ЦСКА. Он работал в армейском клубе с 2017 по 2021 год (Legalbet)
46вчера, 11:36
Главные новости
Узнаете в лицо Панарина? А Мичкова? А Тарасенко?
26 минут назадТесты и игры
Кубок Стэнли. «Флорида» примет «Каролину» в 4-й игре финала Востока
29сегодня, 20:55
Марнер – лучший свободный агент по мнению TSN, Беннетт – 2-й, Таварес – 3-й, Гавриков – 6-й, Проворов – 7-й, Орлов – 19-й, Кузьменко – 31-й, Дадонов – 45-й
8сегодня, 20:39
Дмитрий Губерниев: «У нас уже целое поколение хоккеистов не играло на международном уровне – это должно вызывать большую тревогу. Отстранение сил не добавляет»
11сегодня, 20:15
Агент Черных о Панарине в 2015-м: «Пришли к руководителю СКА, говорит: «Оставайся». Потолка не было. Когда он сказал цифры, подумал: «Ничего себе, я даже не ожидал это услышать»
8сегодня, 19:20
Найз хочет получить контракт на 3-5 лет с зарплатой чуть выше 7 млн долларов в год. «Торонто» ведет переговоры с форвардом
9сегодня, 18:51
Крикунов о возможном недопуске России на ОИ-2026: «Европа с ума сходит, а американцы вроде бы прозрели. Тардиф ничего не решает – пешка. Как ему сказали, так он и делает»
16сегодня, 18:27
Рыбин о лидерстве России в рейтинге ИИХФ: «Канадцы играли, а наши не играли – и мы их обошли, ерунда. Мы можем 2-3 состава собрать одинаковых»
18сегодня, 17:48
«Салават» и Ян продлят контракт. Форвард набрал 22 очка в регулярке за клуб, 8 баллов – в плей-офф («СЭ»)
9сегодня, 17:36
Андерсен сыграет в воротах «Каролины» в 4-м матче с «Флоридой». Кочетков пропустил 6 шайб в 3-й игре
12сегодня, 17:24
Ко всем новостям
Последние новости
Браун пропустит 4-й матч серии против «Далласа». Форвард «Эдмонтона» получил травму в 3-й игре после силового приема Петровича
2сегодня, 20:51
Маршанд об ударе от Беннетта: «Я не держал обиды – мы шутим на эту тему. Приятно находиться рядом с Сэмом – он на самом деле разговорчивый и веселый»
сегодня, 20:27
1,04 млн зрителей в Швейцарии посмотрели финал ЧМ-2025 против США. Доля – 77,4%
1сегодня, 20:04
Быков о возможном недопуске России на ОИ-2026: «ИИХФ спешит. Когда не играет одна из сильнейших команд, это обедняет турнир. Россия – флагман мирового хоккея»
2сегодня, 19:51
Ламберт – один из основных претендентов на пост главного тренера «Сиэтла». Переговоры прошли хорошо
сегодня, 19:35
Дементьев о ЧМ-2025: «Очень затянутый, много проходных матчей. Спортивная составляющая ушла в былое – есть исключительно коммерческая часть»
2сегодня, 19:04
«Трактор» рассматривает варианты обмена Сафина. Форвард набрал 3 очка в регулярке за клуб, 2 балла – в плей-офф
2сегодня, 18:39
Неколенко перейдет в «Сибирь». Форвард набрал 30 очков в 68 матчах за «Ладу» в прошлом сезоне («СЭ»)
1сегодня, 18:15
Райнхарт, Миккола и Грир из-за травм не сыграют за «Флориду» против «Каролины» в 4-м матче финала Востока
6сегодня, 17:12
Бреннстрем подписал 3-летний контракт со швейцарской «Лозанной». 15-й номер драфта НХЛ-2017 провел 294 матча в лиге – он сыграл за 4 команды в этом сезоне
2сегодня, 16:48