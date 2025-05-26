ЦСКА подпишет контракт с голкипером «Каролины» Мартином. У 29-летнего игрока 66 матчей в НХЛ за карьеру («СЭ»)

ЦСКА подпишет контракт с голкипером «Каролины» Спенсером Мартином.

По информации «Спорт-Экспресса», армейцы достигли договоренности с 29-летним игроком, действующее соглашение которого завершается в конце июня этого года.

На уровне НХЛ Мартин сыграл 66 матчей в составе «Колорадо », «Ванкувера », «Коламбуса » и «Каролины».

В текущем сезоне вратарь провел за «Харрикейнс » 9 матчей, отражая 84,6% бросков при коэффициенте надежности 3,89.

В АХЛ на его счету 31 матч в регулярном чемпионате за «Чикаго Вулвс» и 90,9% сэйвов. Коэффициент надежности – 2,34.

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