Журналист Хайруллин о премиях в «Локо» за победу в Кубке Гагарина: «Мелькала цифра в миллиард рублей – это не так. По 25 млн – адекватно, не то что миллион долларов в ЦСКА 2 и 3 года назад»
Хоккеисты «Локомотива» за чемпионство получат меньше миллиарда рублей.
Телеграм-канал «Хоккейная правда» сообщил, что игроки ярославской команды за победу в Кубке Гагарина получат по 25 млн рублей. Эту информацию прокомментировал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«В СМИ мелькала цифра в миллиард рублей для «Локомотива», но это не так. 25 миллионов каждому – адекватная премия.
Не то что миллион долларов в ЦСКА два и три года назад», – написал Хайруллин.
Опубликовал: Александр Суряев
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