Журналист Хайруллин о премиях в «Локо» за победу в Кубке Гагарина: «Мелькала цифра в миллиард рублей – это не так. По 25 млн – адекватно, не то что миллион долларов в ЦСКА 2 и 3 года назад»

Хоккеисты «Локомотива» за чемпионство получат меньше миллиарда рублей.

Телеграм-канал «Хоккейная правда» сообщил , что игроки ярославской команды за победу в Кубке Гагарина получат по 25 млн рублей. Эту информацию прокомментировал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«В СМИ мелькала цифра в миллиард рублей для «Локомотива», но это не так. 25 миллионов каждому – адекватная премия.

Не то что миллион долларов в ЦСКА два и три года назад», – написал Хайруллин.