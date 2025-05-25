7

«Авангард» и ЦСКА интересуются 33-летним Марченко из «Ак Барса» («Бизнес Online»)

«Авангард» и ЦСКА интересуются Алексеем Марченко.

По информации «Бизнес Online», в число претендентов на 33-летнего защитника «Ак Барса» входят еще несколько клубов.

В минувшем сезоне Марченко провел за казанцев 66 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 13 (1+12) очков при полезности «плюс 9».

В плей-офф на его счету 13 игр и 3 (0+3) очка при полезности «плюс 1» и среднем игровом времени 20:34.

Действующее соглашение Марченко с «Ак Барсом» рассчитано до конца мая этого года.

Фисенко может вернуться в «Ак Барс» в межсезонье (Артур Хайруллин)

Генменеджер «Ак Барса» об интересе «Авангарда» к Марченко: «Алексей понимает, в каком состоянии мы его взяли, провели реабилитацию. Думаю, его человеческие качества перевесят, и он останется с нами»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
logoАлексей Марченко
logoЦСКА
logoКХЛ
logoАк Барс
возможные переходы
logoАвангард
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Хомченко перейдет в «Сочи». Голкипер играл за «Авангард» и ЦСКА в этом сезоне
319 мая, 12:45
Генменеджер «Ак Барса» об интересе «Авангарда» к Марченко: «Алексей понимает, в каком состоянии мы его взяли, провели реабилитацию. Думаю, его человеческие качества перевесят, и он останется с нами»
1930 апреля, 11:27
«Авангард» заинтересован в подписании Марченко. У защитника «Ак Барса» 13 очков и «плюс 9» в 66 матчах регулярки («СЭ»)
530 апреля, 09:41
Главные новости
Кубок Стэнли. «Эдмонтон» примет «Даллас» в 3-й игре финала Запада
2511 минут назад
Журналист Хайруллин о премиях в «Локо» за победу в Кубке Гагарина: «Мелькала цифра в миллиард рублей – это не так. По 25 млн – адекватно, не то что миллион долларов в ЦСКА 2 и 3 года назад»
931 минуту назад
Ротенберг о «СКА-1946»: «Рассчитываем на Титова, он развивает наших ребят. У нашей команды два кубка за четыре года, серебро и бронза – молодцы»
349 минут назад
Швейцария – США. Онлайн-трансляция финала ЧМ-2025 начнется в 21:20
5сегодня, 16:05
Швеция взяла медали на ЧМ в 49-й раз. Чаще в тройку попадала только Канада
8сегодня, 15:53
Швеция взяла бронзу на ЧМ во 2-й раз подряд и в 19-й в истории
1сегодня, 15:48
ЧМ-2025. Швеция выиграла у Дании матч за бронзу, США и Швейцария встретятся в финале
107сегодня, 15:43
Заврагин играл с травмой в 7-м матче финала Кубка Харламова. Вратарь «СКА-1946» провел два периода и отразил 85,7% бросков («Матч ТВ»)
16сегодня, 15:24
Фетисов о словах Тардифа про недопуск России на ОИ-2026: «Говорю как простой мужик, каждый из которых возмущен – хочется понять нашу позицию по отношению к этому беспределу»
11сегодня, 14:58
СКА поздравил «Зенит» со 100-летием: «Самая титулованная команда России – имя клуба золотом вписано в спортивную летопись. Пусть следующие 100 лет будут еще ярче и успешнее»
37сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Майоров оценил сезон системы «Спартака»: «Очень положительно! Молодежка выиграла кубок, немного не хватило взрослой команде, чтобы выйти в полуфинал, «Химик» удачно играет. Хочу похвалить клуб»
22 минуты назад
Кубок Чемпиона России. «Торпедо-Горький» выиграло на выезде у «Химика» (4:0) и повело 3-2 в финальной серии
938 минут назад
Сергей Лукьянцев: «Я сыграл 103 матча в трех лигах, поучаствовал в двух Матчах звезд – незабываемый год. Если бы понадобилось для победы «Спартака» сыграть 150 игр, я бы это сделал!»
1сегодня, 16:14
Шестеркин поздравил «Спартак» с победой в Кубке Харламова: «Молодцы, что довели дело до конца. Хотел бы выделить вратаря Кузьменко – красавец, великолепный плей-офф»
1сегодня, 15:34
Аланов получит около 40 млн рублей от «Сибири» за 2 года по новому контракту (Артур Хайруллин)
сегодня, 11:22
Маршанд о шансах на 4-0 с «Каролиной»: «Флорида» готова к семи матчам и не думает об этом. Нельзя забегать вперед – это очень опасно»
5сегодня, 11:04
Кэмпфер о завершении карьеры: «Ментально еще могу играть, но физически я уже не тот. Благодарен «Трактору» и хочу быть честен перед клубом»
3сегодня, 10:45
Бринд′Амор о 2:6 с «Флоридой»: «Каролина» была лучше, но стала сама отдавать шайбу сопернику. Это было деморализующе – никогда нельзя так делать»
8сегодня, 09:01
«Динамо» расстанется с Михайловым. Форвард провел сезон в ВХЛ после двух лет в основе
сегодня, 08:43
Маршанд забросил 60 шайб в плей-офф НХЛ. Среди действующих игроков больше только у Овечкина, Кросби и Малкина
1сегодня, 07:30