«Авангард» и ЦСКА интересуются 33-летним Марченко из «Ак Барса» («Бизнес Online»)

«Авангард» и ЦСКА интересуются Алексеем Марченко.

По информации «Бизнес Online», в число претендентов на 33-летнего защитника «Ак Барса » входят еще несколько клубов.

В минувшем сезоне Марченко провел за казанцев 66 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 13 (1+12) очков при полезности «плюс 9».

В плей-офф на его счету 13 игр и 3 (0+3) очка при полезности «плюс 1» и среднем игровом времени 20:34.

Действующее соглашение Марченко с «Ак Барсом» рассчитано до конца мая этого года.

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Генменеджер «Ак Барса» об интересе «Авангарда» к Марченко: «Алексей понимает, в каком состоянии мы его взяли, провели реабилитацию. Думаю, его человеческие качества перевесят, и он останется с нами»