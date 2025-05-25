«Авангард» и ЦСКА интересуются 33-летним Марченко из «Ак Барса» («Бизнес Online»)
«Авангард» и ЦСКА интересуются Алексеем Марченко.
По информации «Бизнес Online», в число претендентов на 33-летнего защитника «Ак Барса» входят еще несколько клубов.
В минувшем сезоне Марченко провел за казанцев 66 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 13 (1+12) очков при полезности «плюс 9».
В плей-офф на его счету 13 игр и 3 (0+3) очка при полезности «плюс 1» и среднем игровом времени 20:34.
Действующее соглашение Марченко с «Ак Барсом» рассчитано до конца мая этого года.
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Генменеджер «Ак Барса» об интересе «Авангарда» к Марченко: «Алексей понимает, в каком состоянии мы его взяли, провели реабилитацию. Думаю, его человеческие качества перевесят, и он останется с нами»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
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