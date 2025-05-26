Средняя результативность финалов конференций в этом Кубке Стэнли – 6,5 гола за игру. Выше было лишь в 2014-м – 6,6

Средняя результативность финалов конференций в текущем Кубке Стэнли – 6,5 гола за игру.

Это повторение второго показателя на этой стадии плей-офф НХЛ за последние 30 лет. Столько же забивали в сезоне-2022.

Самая высокая средняя результативность в финалах конференций была зафиксирована в 2014 году – 6,6 шайб за матч.

В воскресенье «Эдмонтон » разгромил «Даллас » (6:1, 2-1) в 3-м матче серии на Западе. Ранее было 3:0, 3:6.

На Востоке «Флорида » трижды обыграла «Каролину» (5:2, 5:0, 6:2).