Средняя результативность финалов конференций в этом Кубке Стэнли – 6,5 гола за игру. Выше было лишь в 2014-м – 6,6
Средняя результативность финалов конференций в текущем Кубке Стэнли – 6,5 гола за игру.
Это повторение второго показателя на этой стадии плей-офф НХЛ за последние 30 лет. Столько же забивали в сезоне-2022.
Самая высокая средняя результативность в финалах конференций была зафиксирована в 2014 году – 6,6 шайб за матч.
В воскресенье «Эдмонтон» разгромил «Даллас» (6:1, 2-1) в 3-м матче серии на Западе. Ранее было 3:0, 3:6.
На Востоке «Флорида» трижды обыграла «Каролину» (5:2, 5:0, 6:2).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: пресс-служба НХЛ
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