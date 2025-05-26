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Губернатор Ярославской области о чемпионстве «Локомотива»: «Это дань памяти 2011 года и очередное возрождение легендарной команды»

Губернатор Ярославской области оценил победу «Локомотива» в Кубке Гагарина.

— У меня эмоции самые лучшие. Потому что мы победили. Кубок Гагарина, главный приз КХЛ — наш! Мы очень рады этому. 

На самом деле ребята большие молодцы — они показали себя настоящими бойцами и выглядели очень достойно. Считаю, что это трудовая победа. Это был большой и тяжелый труд всей команды. Но ребята это сделали — они молодцы.

— За три с половиной года работы во главе региона как для себя сформулировали роль «Локомотива» в жизни Ярославля и всей Ярославской области?

— Это наша гордость. «Локомотив» — это наша гордость. Тут нечего формулировать. Это лицо региона — команда, которой мы все гордимся.

— В Ярославле чувствуется след трагедии 2011 года и желание победить в память о погибшей тогда в авиакатастрофе команде?

— Конечно. На самом деле то, что происходит в этом году — это дань памяти 2011 года. И очередное возрождение «Локомотива», легендарной команды, которая пережила трагедию, – сказал Михаил Евраев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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Михаил Евраев
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