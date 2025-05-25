Гернат о «Локо»: «У меня есть медаль с Олимпиады, а теперь еще Кубок Гагарина. Могу поставить эти турниры на один уровень. Это был сложнейший плей-офф, в котором я когда-либо играл»

Мартин Гернат сравнил игру в Кубке Гагарина с игрой за Словакию на Олимпиаде.

«Кубок Гагарина -2025 – одно из ярчайших событий в моей спортивной карьере. Это мне напомнило Олимпийские игры. У меня же есть медаль с Олимпиады, а теперь еще Кубок Гагарина. Могу поставить эти турниры на один уровень. Везде было тяжело.

Это сложнейший плей-офф, в котором я когда-либо играл. Длинный турнир, много давления. Ты должен быть готов ко всему. Мы показали свою лучшую форму.

Моя семья давала мне силы: жена, дочь. Весь год я чувствовал поддержку. Моя дочь, к сожалению, не в Ярославле, но она празднует эту победу в Словакии », – сказал защитник «Локомотива ».