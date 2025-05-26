Переяслов стал гендиректором «Амура». Он рекордсмен по матчам за клуб
Михаил Переяслов назначен гендиректором «Амура».
Экс-защитник – рекордсмен по матчам (846) за хабаровский клуб, в составе которого он забросил 135 шайб.
В сезоне-2020/21 Переяслов входил в штаб «Амура» в качестве тренера по работе с защитниками. С 2005 по 2008 год возглавлял «Ермак» (Ангарск).
С 2021 года он занимает пост гендиректора хоккейного клуба «Ветераны СКА Хабаровск».
В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ «Амур» не попал в плей-офф, заняв на Востоке предпоследнее, 11-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Амура»
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