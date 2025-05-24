«Амур» договорился о продлении контракта с Мищенко на год (Metaratings)
Иван Мищенко подпишет новый контракт с «Амуром».
Как сообщает Metaratings, менеджмент клуба достиг договоренности о подписании нового однолетнего соглашения с защитником. Об этом будет объявлено в ближайшее время.
В сезоне-2024/25 на счету Ивана Мищенко 64 матча и 22 (5+17) очка при показателе полезности «-18».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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