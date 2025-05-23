Коротких продлил договор с «Амуром» на один сезон. Форвард набрал 22 очка в 52 матчах регулярки КХЛ
«Амур» и Игнат Коротких подписали новый контракт.
22-летний нападающий продлил соглашение с дальневосточным клубом на один сезон.
В прошедшем сезоне Игнат Коротких набрал 22 (9+13) балла при полезности «минус 3» в 52 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 12:54.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Амура»
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