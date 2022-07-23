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Кожевников о церемонии закрытия сезона в КХЛ: «Главное, чтобы ребятишки зашли в правильную дверь – не пригласили бы выступить Макаревича с Шевчуком»

Александр Кожевников не хотел бы видеть Андрея Макаревича на закрытии сезона КХЛ.

Церемония закрытия сезона пройдет 29 мая в Барвихе.

– Для меня главное, чтобы на церемонии ребятишки зашли бы в правильную дверь. Чтобы больше не коверкали имена наших великих ветеранов.

Чтобы после «сибирских елок» (на Матче звезд КХЛ в Новосибирске выступала певица Елка, родившаяся в Ужгороде, на западе Украины – Спортс’‘) не пригласили бы выступить Макаревича с Шевчуком. И чтобы по очередной случайной ошибке не признали Задорова лучшим защитником сезона (смеется).

А вообще ответственным лицам в КХЛ нужно очень серьезно подумать. Мы становимся местечковой лигой, не вижу информационной политики.

КХЛ мало показывают, телевизионщики мне сказали, что рейтинги на «Матч ТВ», говорю мягко, очень средние. В прессе все внимание – скандалам, легионерам и НХЛ. Молодому, чтобы журналисты перестали его клевать, нужно обязательно уехать в НХЛ, как Мичкову или Демидову.

Не случайно недавно тренер Воробьев повторил мои слова, которые твержу весь сезон.

– Какие?

– Если бы в КХЛ Овечкин побил бы снайперский рекорд, его бы не заметили – или в лучшем случае раскритиковали.

Да мы в этом в общем-то убедились, когда Шипачев зимой превзошел великое достижение Мозякина – и тишина, не спела ни одна «елка», – сказал смеясь двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Кожевников о расслоении в КХЛ: «Авангард» скупает лучших легионеров и жонглирует вратарями, «Сибирь» потеряла лидеров во всех линиях – две разные планеты. И таких в лиге много»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
logoАлександр Кожевников
logoКХЛ
музыка
logoНикита Задоров
logoИван Демидов
logoВадим Шипачев
logoМатвей Мичков
logoАлександр Овечкин
logoМатч ТВ
logoИлья Воробьев
logoСергей Мозякин
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