Губерниев о словах Тардифа про недопуск к Олимпиаде-2026: «Не вижу предпосылок, чтобы мир спорта сильно тосковал без нас. На ЧМ по хоккею уже в 4-й раз играют без нас – все спокойно»

Дмитрий Губерниев отреагировал на слова о недопуске России к Олимпиаде-2026.

«Все к этому шло. Мы пропускаем не просто хоккейный турнир Олимпиады . Лыжи и биатлон наши спортсмены уверенно пропускают. Это можно совершенно точно говорить.

Какие-то единицы спортсменов, возможно, поедут. Фигуристы, например, одиночники: они поедут в считаном количестве. Я думаю, что потенциально все настраиваются на очередной зимний сезон внутри страны.

Рассуждать можно бесконечно насчет экономической составляющей вопроса: сильно ли скажется отсутствие российских спортсменов или нет. Они считают, что это скажется минимально или вообще не скажется.

На чемпионате мира по хоккею, как бы мы ни любили свою выдающуюся сборную, уже в четвертый раз играют без нас. Все спокойно. Люди играют.

Я не вижу каких-то предпосылок, чтобы мир спорта сильно тосковал без нас», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Россию не допустят к Олимпиаде-2026, заявил глава ИИХФ Тардиф. МОК уведомил об этом ОКР