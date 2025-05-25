СКА поздравил «Зенит» со 100-летием: «Самая титулованная команда России – имя клуба золотом вписано в спортивную летопись. Пусть следующие 100 лет будут еще ярче и успешнее»
СКА поздравил «Зенит» со столетием.
«Вековой юбилей футбольного символа Северной Столицы! Хоккейный клуб СКА поздравляет «Зенит» со 100-летием!
Самая титулованная команда России, без которой невозможно представить спортивную историю Ленинграда и Санкт-Петербурга. Клуб, чье имя золотом вписано в спортивную летопись страны.
Пусть следующие сто лет будут еще ярче, еще успешнее!» – сказано в сообщении пресс-службы СКА.
Ротенберг поздравил «Зенит» со 100-летием: «В СКА равняются на «Зенит» – все успехи в хоккее достигнуты на примере футбольных коллег. Спасибо болельщикам, «Газпрому» и Миллеру»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал СКА
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