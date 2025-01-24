Вячеслав Малафеев: «СКА-Арена» – лучшая в мире, самая большая. Такой же повод для гордости, как и «Газпром Арена» – классный современный стадион»
Домашний стадион армейцев вмещает 21 500 зрителей.
– Что можете сказать о «СКА-Арене»? Какое она на вас производит впечатление?
– Атмосфера здесь замечательная, очень много болельщиков. Приятно сюда приходить, особенно когда твоя команда выигрывает. Это вселяет оптимизм. СКА проходит трудный период, и здорово, что во дворце собираются аншлаги, и команду поддерживают.
Я как бывший спортсмен скажу, что без болельщиков играть невозможно. Их энергетика передается на площадку. Это чувствуется. Тем более «СКА-Арена» лучшая в мире, она самая большая.
Есть чем гордиться, и очень хорошо, что такой дворец появился именно в Санкт‑Петербурге. Это такой же повод для гордости, как и «Газпром Арена», где выступает «Зенит». Очень классный современный стадион.
Хоккейная арена стоит в одном ряду, – сказал бывший вратарь «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев.
Ротенберг – журналисту о «СКА-Арене»: «Возьмите счетчик, всех зрителей посчитаете. 23 тысячи – максимум, но добавляются ложи, волонтеры, если всех посчитать, получится рекорд»
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