Вячеслав Малафеев сравнил арену хоккейного СКА с футбольным стадионом «Зенита».

Домашний стадион армейцев вмещает 21 500 зрителей.

– Что можете сказать о «СКА-Арене»? Какое она на вас производит впечатление?

– Атмосфера здесь замечательная, очень много болельщиков. Приятно сюда приходить, особенно когда твоя команда выигрывает. Это вселяет оптимизм. СКА проходит трудный период, и здорово, что во дворце собираются аншлаги, и команду поддерживают.

Я как бывший спортсмен скажу, что без болельщиков играть невозможно. Их энергетика передается на площадку. Это чувствуется. Тем более «СКА-Арена » лучшая в мире, она самая большая.

Есть чем гордиться, и очень хорошо, что такой дворец появился именно в Санкт‑Петербурге. Это такой же повод для гордости, как и «Газпром Арена », где выступает «Зенит». Очень классный современный стадион.

Хоккейная арена стоит в одном ряду, – сказал бывший вратарь «Зенита » и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев .

Ротенберг – журналисту о «СКА-Арене»: «Возьмите счетчик, всех зрителей посчитаете. 23 тысячи – максимум, но добавляются ложи, волонтеры, если всех посчитать, получится рекорд»