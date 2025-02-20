Бобровский о 3-0 в серии с «Каролиной»: «У «Флориды» глубокий состав и отличная команда. Все работают друг за друга – здорово быть частью этого»
Сергей Бобровский похвалил «Флориду» после победы над «Каролиной».
В третьем матче финальной серии Восточной конференции «Пантерс» обыграли «Харрикейнс» – 6:2. Счет в противостоянии стал 3-0.
«У нас глубокий состав, отличная группа ребят.
Все работают друг за друга, и на этом мы продолжаем строить свою игру. Очень приятно быть частью этого», – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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