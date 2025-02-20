Сергей Бобровский похвалил «Флориду» после победы над «Каролиной».

В третьем матче финальной серии Восточной конференции «Пантерс» обыграли «Харрикейнс » – 6:2. Счет в противостоянии стал 3-0.

«У нас глубокий состав, отличная группа ребят.

Все работают друг за друга, и на этом мы продолжаем строить свою игру. Очень приятно быть частью этого», – сказал вратарь «Флориды » Сергей Бобровский .

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