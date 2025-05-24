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Лукьянцев провел 103-й матч в сезоне. У него 44 игры за МХК «Спартак», 32 – за «Химик» и 27 – в КХЛ

Сергей Лукьянцев провел 103-й матч в сезоне.

Сегодня 20-летний нападающий принял участие в 7-й игре финала Olimpbet МХЛ. МХК «Спартак» победил «СКА-1946» со счетом 6:2 и выиграл Кубок Харламова во 2-й раз в истории.

Всего в активе Сергея Лукьянцева теперь 44 матча в МХЛ в этом сезоне. Еще 27 матчей он провел за «Спартак» в Фонбет Чемпионате КХЛ и Кубке Гагарина. 32 игры у него за «Химик» в ВХЛ.

Это первый подобный случай в истории МХЛ.

Лукьянцев о том, что провел 100 матчей за сезон: «Сон, еда и правильное восстановление. Если потребуется, проведу 103. Если честно, тяжеловато, но я сыграю сколько надо»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт МХЛ
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