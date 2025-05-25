Мессье – Овечкину: «Ты вдохновил тысячи мальчишек и девчонок харизмой и страстью к хоккею. Я был счастлив наблюдать, как ты рос, стал капитаном, выиграл Кубок Стэнли»
Ранее капитан «Вашингтона» стал обладателем приза Мессье за лидерские качества. Он первый россиянин, удостоенный этой награды.
«Привет, Саша, это Марк Мессье. Хочу поздравить тебя с тем, что ты стал обладателем приза за лидерство имени Марка Мессье. У тебя, безусловно, потрясающая карьера. Ты вдохновил тысячи мальчишек и девчонок своей харизмой и страстью к хоккею.
Мы все были счастливы наблюдать за тобой на протяжении этих 20 лет. И для меня лично – видеть, как ты рос не только как игрок, но и как лидер: стал капитаном, выиграл Кубок Стэнли.
В этом году ты вовлек всех в свою погоню за рекордом Гретцки. А это, по-моему, и есть признак настоящего лидера – когда ты поддерживаешь и объединяешь тех, кто рядом. Это было очевидно.
Когда я слышу, как твои партнеры по команде говорят о тебе, о том, что ты значишь для них как наставник и как капитан – становится ясно, насколько ценным был для тебя этот путь за последние 20 лет», – сказал обладатель Кубка Стэнли в составе «Рейнджерс» Марк Мессье в эфире ESPN.