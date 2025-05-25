Мессье – Овечкину: «Ты вдохновил тысячи мальчишек и девчонок харизмой и страстью к хоккею. Я был счастлив наблюдать, как ты рос, стал капитаном, выиграл Кубок Стэнли»

Марк Мессье поздравил Александра Овечкина с наградой за лидерские качества.

Ранее капитан «Вашингтона» стал обладателем приза Мессье за лидерские качества. Он первый россиянин, удостоенный этой награды.

«Привет, Саша, это Марк Мессье. Хочу поздравить тебя с тем, что ты стал обладателем приза за лидерство имени Марка Мессье . У тебя, безусловно, потрясающая карьера. Ты вдохновил тысячи мальчишек и девчонок своей харизмой и страстью к хоккею.

Мы все были счастливы наблюдать за тобой на протяжении этих 20 лет. И для меня лично – видеть, как ты рос не только как игрок, но и как лидер: стал капитаном, выиграл Кубок Стэнли.

В этом году ты вовлек всех в свою погоню за рекордом Гретцки . А это, по-моему, и есть признак настоящего лидера – когда ты поддерживаешь и объединяешь тех, кто рядом. Это было очевидно.

Когда я слышу, как твои партнеры по команде говорят о тебе, о том, что ты значишь для них как наставник и как капитан – становится ясно, насколько ценным был для тебя этот путь за последние 20 лет», – сказал обладатель Кубка Стэнли в составе «Рейнджерс» Марк Мессье в эфире ESPN.