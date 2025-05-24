Овечкин о призе Мессье: «Адский сезон, я установил рекорд, обошел Гретцки. Мне посчастливилось играть с величайшими: Федоров, Арнотт, Кнубл, Бэкстрем, Карлсон. Многому у них научился»

Александр Овечкин высказался о получении приза Марка Мессье.

Ранее капитан «Вашингтона» стал обладателем приза Мессье за лидерские качества. Он первый россиянин, удостоенный этой награды.

В апреле Александр стал лучшим снайпером в истории лиги, побив рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в рамках регулярок. Сейчас на его счету 897 шайб в 1491 игре.

«Большое вам спасибо за то, что вручили мне эту награду. Я усердно работал в лиге начиная с первого дня пребывания здесь. Этот сезон был просто адский. То, через что мы прошли в последние месяцы…

Моя погоня за Гретцки , то, что я обошел его и установил новый рекорд НХЛ … Это было действительно нечто особенное. Мне посчастливилось играть с величайшими игроками.

Федоров , Джейсон Арнотт, Майк Кнубл. Никлас Бэкстрем, Джон Карлсон , мы выросли вместе. Я многому у них научился. Без них все это было бы неосуществимо. Это были потрясающие 20 лет», – сказал капитан «Вашингтона» в эфире ESPN.