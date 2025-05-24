Швейцария сыграет в финале ЧМ второй раз подряд и четвертый за 12 лет

Сборная Швейцарии вышла в финал чемпионата мира второй год подряд.

Швейцарцы разгромили сборную Дании со счетом 7:0 в полуфинальной игре.

Напомним, на ЧМ-2024 Швейцария в финале уступила Чехии (0:1).

Кроме того, швейцарцы выходили в финал в 2018 и 2013 годах. Оба раза они проиграли Швеции .

Таким образом, Швейцария вышла в финал чемпионата мира в 4-й раз за 12 лет. Команда ни разу не становилась чемпионом мира.

Завтра швейцарцы будут противостоять сборной США в решающем матче.