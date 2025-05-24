Швейцария сыграет в финале ЧМ второй раз подряд и четвертый за 12 лет
Сборная Швейцарии вышла в финал чемпионата мира второй год подряд.
Швейцарцы разгромили сборную Дании со счетом 7:0 в полуфинальной игре.
Напомним, на ЧМ-2024 Швейцария в финале уступила Чехии (0:1).
Кроме того, швейцарцы выходили в финал в 2018 и 2013 годах. Оба раза они проиграли Швеции.
Таким образом, Швейцария вышла в финал чемпионата мира в 4-й раз за 12 лет. Команда ни разу не становилась чемпионом мира.
Завтра швейцарцы будут противостоять сборной США в решающем матче.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Википедия»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости