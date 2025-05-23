7-й матч финала Кубка Харламова пройдет на арене с вместимостью 1538 зрителей из-за рэп-концерта в «Мегаспорте» («СЭ»)

7-й матч финала Кубка Харламова пройдет на арене на 1538 зрителей из-за рэп-концерта.

Седьмой матч финальной серии плей-офф Olimpbet МХЛ между МХК «Спартак» и «СКА-1946 » (3-3) запланирован на субботу, 24 мая.

Как сообщает «Спорт-Экспресс », МХК «Спартак » прислал в МХЛ письмо о том, что не сможет провести этот матч на арене «Мегаспорт » (вместимость – 12396 зрителей).

Причина переноса – концерт рэп-дуэта HammAli & Navai, который пройдет в «Мегаспорте» вечером в воскресенье. Подготовка к мероприятию займет более суток и не позволит провести хоккейный матч на арене в субботу.

В связи с этим клуб перенесет игру в другой домашний дворец, который находится в Сокольниках (вместимость – 1538 зрителей). В нем красно-белые играли в регулярном чемпионате и провели большую часть игр в Кубке Харламова.