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  • 7-й матч финала Кубка Харламова пройдет на арене с вместимостью 1538 зрителей из-за рэп-концерта в «Мегаспорте» («СЭ»)
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7-й матч финала Кубка Харламова пройдет на арене с вместимостью 1538 зрителей из-за рэп-концерта в «Мегаспорте» («СЭ»)

7-й матч финала Кубка Харламова пройдет на арене на 1538 зрителей из-за рэп-концерта.

Седьмой матч финальной серии плей-офф Olimpbet МХЛ между МХК «Спартак» и «СКА-1946» (3-3) запланирован на субботу, 24 мая. 

Как сообщает «Спорт-Экспресс», МХК «Спартак» прислал в МХЛ письмо о том, что не сможет провести этот матч на арене «Мегаспорт» (вместимость – 12396 зрителей).

Причина переноса – концерт рэп-дуэта HammAli & Navai, который пройдет в «Мегаспорте» вечером в воскресенье. Подготовка к мероприятию займет более суток и не позволит провести хоккейный матч на арене в субботу.

В связи с этим клуб перенесет игру в другой домашний дворец, который находится в Сокольниках (вместимость – 1538 зрителей). В нем красно-белые играли в регулярном чемпионате и провели большую часть игр в Кубке Харламова.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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