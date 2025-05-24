Форвард МХК «Спартак» Рябов признан MVP плей-офф МХЛ. Он набрал 28 очков в 21 матче
Иван Рябов признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Харламова.
Нападающий МХК «Спартак» набрал 28 (15+13) очков в 21 матче.
Сегодня клуб из Москвы победил «СКА-1946» в 7-м матче финальной серии Olimpbet МХЛ со счетом 6:2 и выиграл Кубок Харламова во 2-й раз в истории. В этой игре Иван Рябов отметился 2 голами.
Напомним, в сезоне-2024/25 20-летний нападающий дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ. Он провел 6 игр за «Спартак».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт МХЛ
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