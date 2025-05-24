«Спартак» продавал билеты на 7-й матч финала МХЛ по 3000 рублей, на фанатский сектор «СКА-1946» – по 7500. Для питерцев предусмотрено 50 билетов (Алексей Шевченко)
«Спартак» продавал билеты на фанатский сектор «СКА-1946» по 7500 рублей.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.
Седьмой матч финала Кубка Харламова пройдет во дворце «Сокольники» с вместимостью 1538 зрителей. Три предыдущих матча финальной серии МХК «Спартак» провел на арене «Мегаспорт».
«Спартак» продавал билеты на 7-й матч финала по 3000 рублей, а вот на фанатский сектор СКА – по 7500 рублей. Для питерцев предусмотрено всего 50 билетов.
Отмечу, что во время этого финала билет на фанатский сектор гостей на арене Санкт-Петербурге стоил 190 рублей, в «Мегаспорте» – 450 рублей, а сейчас красно-белые решили повысить до 7500 рублей», – написал Шевченко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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