Фисенко о Шипачеве: «Вадим был в прекрасной форме, когда я видел его в последний раз: кубики, мышцы. Играет как молодой парень!»

Михаил Фисенко высказался после матча против «Ак Барса» (1:2).

«Лада » занимает 10-е место на Востоке, набрав 46 очков после 57 матчей. Клуб отстает от зоны плей-офф на 13 баллов.

– У «Лады» запределельный настрой...

– Нам ничего не остается, кроме как играть для болельщиков, для себя. Хочется выигрывать, чтобы была нормальная атмосфера.

– Шипачев забил 300-й гол в КХЛ, он догонит Мозякина? Осталось 119 шайб.

– Когда я видел его в последний раз, Вадим был в прекрасной форме: кубики, мышцы. Играет как молодой парень! Будем болеть за него, – сказал нападающий «Лады» Михаил Фисенко .