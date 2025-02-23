Фисенко о Шипачеве: «Вадим был в прекрасной форме, когда я видел его в последний раз: кубики, мышцы. Играет как молодой парень!»
Михаил Фисенко высказался после матча против «Ак Барса» (1:2).
«Лада» занимает 10-е место на Востоке, набрав 46 очков после 57 матчей. Клуб отстает от зоны плей-офф на 13 баллов.
– У «Лады» запределельный настрой...
– Нам ничего не остается, кроме как играть для болельщиков, для себя. Хочется выигрывать, чтобы была нормальная атмосфера.
– Шипачев забил 300-й гол в КХЛ, он догонит Мозякина? Осталось 119 шайб.
– Когда я видел его в последний раз, Вадим был в прекрасной форме: кубики, мышцы. Играет как молодой парень! Будем болеть за него, – сказал нападающий «Лады» Михаил Фисенко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости