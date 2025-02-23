Михаил Фисенко о Сафонове в «ПСЖ»: «Интересно наблюдать, когда россиянин уезжает в топ-клуб. Неординарная ситуация, будем болеть»
Хоккеист Михаил Фисенко рассказал, что болеет за «Милан».
– Сафонов в «ПСЖ» сыграет с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.
– Интересно наблюдать, когда россиянин уезжает в топ-клуб. Неординарная ситуация, будем следить и болеть.
– За кого болеешь?
– За «Милан». Вылетели из Лиги чемпионов недавно, проиграли накануне. Хочется, чтобы зацепились за топ-5 в чемпионате Италии, чтобы попасть в еврокубки на следующий год. Перестройка идет, наверное, – сказал нападающий «Лады» Михаил Фисенко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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