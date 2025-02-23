Михаил Фисенко о Сафонове в «ПСЖ»: «Интересно наблюдать, когда россиянин уезжает в топ-клуб. Неординарная ситуация, будем болеть»

Хоккеист Михаил Фисенко рассказал, что болеет за «Милан».

– Сафонов в «ПСЖ» сыграет с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

– Интересно наблюдать, когда россиянин уезжает в топ-клуб. Неординарная ситуация, будем следить и болеть.

– За кого болеешь?

– За «Милан». Вылетели из Лиги чемпионов недавно, проиграли накануне. Хочется, чтобы зацепились за топ-5 в чемпионате Италии, чтобы попасть в еврокубки на следующий год. Перестройка идет, наверное, – сказал нападающий «Лады» Михаил Фисенко .