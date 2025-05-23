Шалунов о хейте из-за эпизодов с Фукале и Робинсоном: «Я в анархии хорошо выживаю. Мы играем в хоккей – силовой вид спорта»
Максим Шалунов высказался о хейте со стороны болельщиков «Трактора».
«Локомотив» обыграл «Трактор» (4-1) в финальной серии Кубка Гагарина.
– В Челябинске вам еще с прошлого года не могут простить стык, приведший к травме вратаря Зака Фукале в полуфинале, очень сильно повлиявший на ход серии. В прошедшем финале накал усилился из-за силового приема против Бадди Робинсона. Каково играть в условиях хейта, еще и из родного города?
– Ой... Я в анархии хорошо выживаю, так сказать. Я привык к этому всему. Это хоккей... Все хорошо.
– Не страшно идти на такие силовые приемы, как с Робинсоном, который сам умеет играть жестко?
– Нет, это не страшно. Это хоккей. Мы играем в хоккей – это силовой вид спорта, – сказал нападающий «Локомотива» Максим Шалунов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Известия»
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