Шалунов о хейте из-за эпизодов с Фукале и Робинсоном: «Я в анархии хорошо выживаю. Мы играем в хоккей – силовой вид спорта»

Максим Шалунов высказался о хейте со стороны болельщиков «Трактора».

«Локомотив» обыграл «Трактор» (4-1) в финальной серии Кубка Гагарина.

– В Челябинске вам еще с прошлого года не могут простить стык, приведший к травме вратаря Зака Фукале в полуфинале, очень сильно повлиявший на ход серии. В прошедшем финале накал усилился из-за силового приема против Бадди Робинсона. Каково играть в условиях хейта, еще и из родного города?

– Ой... Я в анархии хорошо выживаю, так сказать. Я привык к этому всему. Это хоккей... Все хорошо.

– Не страшно идти на такие силовые приемы, как с Робинсоном, который сам умеет играть жестко?

– Нет, это не страшно. Это хоккей. Мы играем в хоккей – это силовой вид спорта, – сказал нападающий «Локомотива » Максим Шалунов .