Рыбин о ЧМ: «Почему я не должен смотреть игры такого уровня? Давайте оставим спорт вне политики. Нормальный турнир. Есть неинтересные игры, а есть интересные»

Максим Рыбин поделился мыслями о ЧМ по хоккею-2025.

В Швеции и Дании ранее начался чемпионат мира по хоккею. Россия и Беларусь не участвуют в турнире из-за отстранения.

«Я смотрю чемпионат мира. Мне неинтересны матчи между Венгрией и Францией, а, например, игра между Канадой и Швецией мне очень понравилась.

Давайте оставим спорт вне политики. Почему я не должен смотреть игры такого уровня? Этот чемпионат мира нормальный. Есть неинтересные игры, а есть интересные», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.

Дмитрий Васильев о ЧМ по хоккею: «Нормальные люди это не смотрят. ИИХФ могла не тратиться на проведение турнира без России, просто раздали бы медали канадцам, американцам и шведам»