Войцех Стаховяк подписал контракт с «Тампой». Форвард набрал 6 очков в 7 матчах на ЧМ-2025 за Германию

Войцех Стаховяк перешел в «Тампу».

25-летний немецкий нападающий подписал соглашение на один год с «Лайтнинг».

Войцех Стаховяк сыграл за сборную Германии на ЧМ-2025 и набрал 6 (3+3) очков в 7 матчах.

В прошедшем сезоне он выступал за «Ингольштадт» в чемпионате Германии и записал в свой актив 30 (10+20) очков в 52 матчах регулярного чемпионата.

В плей-офф он провел 12 игр и набрал 11 (6+5) баллов.