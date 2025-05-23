Войцех Стаховяк подписал контракт с «Тампой». Форвард набрал 6 очков в 7 матчах на ЧМ-2025 за Германию
Войцех Стаховяк перешел в «Тампу».
25-летний немецкий нападающий подписал соглашение на один год с «Лайтнинг».
Войцех Стаховяк сыграл за сборную Германии на ЧМ-2025 и набрал 6 (3+3) очков в 7 матчах.
В прошедшем сезоне он выступал за «Ингольштадт» в чемпионате Германии и записал в свой актив 30 (10+20) очков в 52 матчах регулярного чемпионата.
В плей-офф он провел 12 игр и набрал 11 (6+5) баллов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Тампы»
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