Баландин о Шабанове: «Он сыроват. Некоторые матчи смотришь и кажется, что он готов к НХЛ. А в некоторых играх уже не показывает такой уровень»

Андрей Баландин оценил готовность Максима Шабанова к игре в НХЛ.

Ранее стало известно , что несколько клубов НХЛ претендуют на 24-летнего форварда «Трактора».

«Некоторые матчи смотришь, и кажется, что Шабанов готов к НХЛ. А в некоторых играх уже не показывает такой уровень. Шабанов, конечно, сыроват, но все-таки ему уже 24 года.

Бенуа Гру говорит, что он молодой хоккеист и еще учится, но, в моем понимании, в этом возрасте игрок должен быть состоявшимся и готовым к серьезным матчам, в том числе в НХЛ . Если не получится, вернется в «Трактор». Но мне бы хотелось, чтобы у него получилось.

Не стоит забывать, если Шабанов будет играть в Северной Америке, то будет и готовится за океаном. А там другие специалисты и другой подход к физической подготовке. Возможно, за лето он станет покрепче, подкачается.

Надеемся, что будет приносить пользу своему клубу в НХЛ. С отъездом за океан всегда палка о двух концах, главное – не пересидеть. Если упустит момент, то может быть уже поздно.

Мне кажется, сейчас лучший момент для Шабанова, чтобы ехать. Это с точки зрения хоккеиста. А с точки зрения руководителя это будет большая потеря для «Трактора», – сказал бывший директор «Трактора » Андрей Баландин.