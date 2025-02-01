«Филадельфия» – главный претендент на Шабанова. Форвардом «Трактора» интересуются несколько клубов НХЛ (Артур Хайруллин)
Максим Шабанов может перейти в «Филадельфию».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Ранее стало известно, что несколько клубов из НХЛ претендуют на 24-летнего форварда «Трактора».
«По моей информации, главный претендент на Максима Шабанова в НХЛ – «Филадельфия». При этом серьезный интерес проявляет еще несколько команд, в основном из Восточной конференции», – написал Хайруллин.
Шабанов провел 53 матча в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ и заработал 51 (18+33) балл при средней полезности «+9».
С 1 июня 2025 года нападающий получит статус ограниченно свободного агента в КХЛ и сможет уехать в Северную Америку. В НХЛ он будет являться неограниченно свободным агентом.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем