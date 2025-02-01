«Филадельфия» – главный претендент на Шабанова. Форвардом «Трактора» интересуются несколько клубов НХЛ (Артур Хайруллин)

Максим Шабанов может перейти в «Филадельфию».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Ранее стало известно , что несколько клубов из НХЛ претендуют на 24-летнего форварда «Трактора ».

«По моей информации, главный претендент на Максима Шабанова в НХЛ – «Филадельфия ». При этом серьезный интерес проявляет еще несколько команд, в основном из Восточной конференции», – написал Хайруллин.

Шабанов провел 53 матча в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ и заработал 51 (18+33) балл при средней полезности «+9».

С 1 июня 2025 года нападающий получит статус ограниченно свободного агента в КХЛ и сможет уехать в Северную Америку. В НХЛ он будет являться неограниченно свободным агентом.