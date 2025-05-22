Агент Шабанова о будущем в «Тракторе»: «Финал закончился, парень отойдет, будем общаться. Во время плей-офф не хотелось забивать игрокам головы»
В среду челябинский клуб проиграл «Локомотиву» (1:2 ОТ, 1-4) в 5-м матче финальной серии Кубка Гагарина.
«Максим Шабанов сказал, что будет принимать решение после окончания сезона. В плей-офф не хотелось трогать игроков и забивать им голову. Сейчас финал закончился, парень несколько дней отойдет, и будем общаться.
С Владимиром Ткачевым также еще не общались по поводу контракта. Клубы звонили, интересовались, но он четко дал понять, что не будет вести никакие переговоры во время плей-офф. То же самое касается Виталия Кравцова.
Финал закончился, и теперь будем общаться со всеми игроками «Трактора», у которых заканчиваются контракты, и они уже будут принимать решения. Время до 31 мая, до начала переходов еще есть», – сказал агент игрока Александр Черных.