Агент Шабанова о будущем в «Тракторе»: «Финал закончился, парень отойдет, будем общаться. Во время плей-офф не хотелось забивать игрокам головы»

Агент Максима Шабанова высказался о будущем форварда в «Тракторе».

В среду челябинский клуб проиграл «Локомотиву» (1:2 ОТ, 1-4) в 5-м матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Максим Шабанов сказал, что будет принимать решение после окончания сезона. В плей-офф не хотелось трогать игроков и забивать им голову. Сейчас финал закончился, парень несколько дней отойдет, и будем общаться.

С Владимиром Ткачевым также еще не общались по поводу контракта. Клубы звонили, интересовались, но он четко дал понять, что не будет вести никакие переговоры во время плей-офф. То же самое касается Виталия Кравцова .

Финал закончился, и теперь будем общаться со всеми игроками «Трактора », у которых заканчиваются контракты, и они уже будут принимать решения. Время до 31 мая, до начала переходов еще есть», – сказал агент игрока Александр Черных .