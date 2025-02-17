Заварухин о 5:0 с «Сибирью»: «Автомобилист» нейтрализовал одну из лучших спецбригад большинства КХЛ. Поздравляю ребят с трудовой победой»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги игры с «Сибирью».

Екатеринбургский клуб одержал победу со счетом 5:0 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Очень приятно приезжать в Новосибирск, здесь хороший стадион, атмосфера и болельщики. В первом периоде мы владели инициативой, во втором – нахватали удалений, но нейтрализовали одну из лучших спецбригад большинства КХЛ.

Понимали, что будет тяжелая игра, неуступчивый соперник. Поздравляю ребят с трудовой победой.

– Как вам игра Лайпсика?

– Больше слежу за своими ребятами. Лайпсик – быстрый нападающий, делали акцент на обороне против него, – сказал Заварухин .

«Автомобилист» вышел в плей-офф КХЛ. Клуб из Екатеринбурга – четвертый участник Кубка Гагарина-2025