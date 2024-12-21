«Сибирь» выменяла Лайпсика у «Автомобилиста». Новосибирцы также получили деньги, уральцы – права на форварда Куокканена

Брендан Лайпсик перешел в «Сибирь» из «Автомобилиста».

«Сибирь» и «Автомобилист » совершили обмен, в результате которого в «Сибирь» перешел 30-летний нападающий Брендан Лайпсик .

«Автомобилист» получает права на финского форварда Янне Куокканена, которые с 2021 года принадлежали «Сибири ».

Также новосибирский клуб получает денежную компенсацию.

В нынешнем сезоне Лайпсик набрал 7 (6+1) очков при полезности «минус 4» в 25 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .