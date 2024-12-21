«Сибирь» выменяла Лайпсика у «Автомобилиста». Новосибирцы также получили деньги, уральцы – права на форварда Куокканена
Брендан Лайпсик перешел в «Сибирь» из «Автомобилиста».
«Сибирь» и «Автомобилист» совершили обмен, в результате которого в «Сибирь» перешел 30-летний нападающий Брендан Лайпсик.
«Автомобилист» получает права на финского форварда Янне Куокканена, которые с 2021 года принадлежали «Сибири».
Также новосибирский клуб получает денежную компенсацию.
В нынешнем сезоне Лайпсик набрал 7 (6+1) очков при полезности «минус 4» в 25 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Сибири»
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