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Бринд’Амор о Свечникове после «минус 3» во 2-м матче серии с «Флоридой»: «Он старается, но все должны быть на одной волне. Сегодня он был на своей, и это не сработало»

Род Бринд’Амор подверг критике игру Андрея Свечникова во 2-м матче с «Флоридой».

«Каролина» крупно проиграла «Пантерс» (0:5) дома во втором матче финала Восточной конференции (0-2). 

25-летний российский форвард завершил игру с худшей полезностью в команде («минус 3»).

В первом периоде при счете 0:2 он получил малый штраф за грубую игру против Мэттью Ткачака (ударил соперника крагой по затылку). «Флорида» реализовала большинство. 

«Мы знаем, что он старается, но все должны быть на одной волне. Сегодня он был на своей волне, и это не сработало», – сказал главный тренер «Харрикейнс». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Уолта Раффа
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