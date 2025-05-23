Бринд’Амор о Свечникове после «минус 3» во 2-м матче серии с «Флоридой»: «Он старается, но все должны быть на одной волне. Сегодня он был на своей, и это не сработало»

Род Бринд’Амор подверг критике игру Андрея Свечникова во 2-м матче с «Флоридой».

«Каролина » крупно проиграла «Пантерс» (0:5) дома во втором матче финала Восточной конференции (0-2).

25-летний российский форвард завершил игру с худшей полезностью в команде («минус 3»).

В первом периоде при счете 0:2 он получил малый штраф за грубую игру против Мэттью Ткачака (ударил соперника крагой по затылку). «Флорида » реализовала большинство.

«Мы знаем, что он старается, но все должны быть на одной волне. Сегодня он был на своей волне, и это не сработало», – сказал главный тренер «Харрикейнс».