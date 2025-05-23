Бринд’Амор о «Каролине» после 0:5 от «Флориды» во 2-м матче серии: «Я не знаю, что это было в первом периоде. Выглядело не очень хорошо»

Род Бринд’Амор высказался о разгроме от «Флориды» (0:5) во 2-м матче серии.

«Каролина » крупно проиграла «Пантерс» дома во втором матче финала Восточной конференции (0-2).

В первом периоде команда пропустила 3 шайбы. За первые 40 минут ей удалось нанести всего 7 бросков в створ ворот соперника (всего в матче – 17).

«Я думаю, что мы вышли с правильным настроем, но пытались сделать слишком много. Потом мы не делали того, что обычно делаем.

Я не знаю, что это было в первом периоде. Выглядело это не очень хорошо. «Флорида » была хороша, нужно отдать им должное», – сказал главный тренер «Харрикейнс».

«Каролине» надрали задницу». Джордан Стаал после 0:5 от «Флориды» во 2-м матче финала Востока