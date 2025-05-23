Бринд’Амор о «Каролине» после 0:5 от «Флориды» во 2-м матче серии: «Я не знаю, что это было в первом периоде. Выглядело не очень хорошо»
Род Бринд’Амор высказался о разгроме от «Флориды» (0:5) во 2-м матче серии.
«Каролина» крупно проиграла «Пантерс» дома во втором матче финала Восточной конференции (0-2).
В первом периоде команда пропустила 3 шайбы. За первые 40 минут ей удалось нанести всего 7 бросков в створ ворот соперника (всего в матче – 17).
«Я думаю, что мы вышли с правильным настроем, но пытались сделать слишком много. Потом мы не делали того, что обычно делаем.
Я не знаю, что это было в первом периоде. Выглядело это не очень хорошо. «Флорида» была хороша, нужно отдать им должное», – сказал главный тренер «Харрикейнс».
«Каролине» надрали задницу». Джордан Стаал после 0:5 от «Флориды» во 2-м матче финала Востока
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Score
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