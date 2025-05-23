«Каролине» надрали задницу». Джордан Стаал после 0:5 от «Флориды» во 2-м матче финала Востока

Джордан Стаал сказал, что «Каролине» надрали задницу во 2-м матче финала Востока.

«Харрикейнс» потерпели разгромное поражение от «Флориды» на своей арене – 0:5 (0-2) в серии.

В первом периоде команда пропустила 3 шайбы. За первые 40 минут ей удалось нанести всего 7 бросков в створ ворот соперника (всего в матче – 17).

«Нам надрали задницу. Особенно в начале игры. Они сразу же набросились на нас и повели в счете. После этого стало еще хуже», – сказал капитан «Каролины».

«Нужна отдача от всех, но сегодня у нас практически никого не было», – приводит слова Стаала журналист Sportsnet Эрик Энджелс.